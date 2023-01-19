Сотни танков Leopard: министр обороны Литвы анонсировал отличные новости для Украины после "Рамштайна"

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал приятные новости для Украины после встречи "Рамштайн". Они касаются предоставления танков Leopard.

Встреча министров обороны в формате Рамштайн состоится уже 20 января. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что ожидает от этой встречи решений по предоставление большого количества наступательного вооружения, в том числе танков.

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Министр обороны Литвы анонсировал приятные новости

Анушаускас заявил, что на встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии несколько стран объявят о предоставлении Украине танков Leopard 2.

Некоторые из стран обязательно отправят танки Leopard в Украину, это точно,

– сообщил министр обороны Литвы.

По его словам, общее количество бронетехники, которое обещают предоставить на завтрашней встрече, будет исчисляться сотнями.

Следует заметить, что по мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, именно на "Рамштайне" Германия может согласовать предоставление Украине тяжелой техники от Польши, Финляндии, Испании.

Кроме этого, на встрече поднимут вопрос предоставления нашему государству систем противовоздушной обороны и другого вооружения, в частности ракетного.

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Киев настаивает на создании "танковой коалиции"

Украина предложила создать так называемую "танковую коалицию". Соответствующее заявление опубликовали министры обороны и иностранных дел – Алексей Резников и Дмитрий Кулеба.

В документе говорится, что Россия может усилить наступательные действия, поэтому Силам обороны требуется больше техники, в том числе танков. Великобритания уже приняла решение о передаче эскадрильи танков Challenger 2 Однако этого, к сожалению, недостаточно.

Украине, прежде всего, нужно больше танков Leopard 2. Они находятся на вооружении Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии и Швеции.



Что нужно знать о танках Leopard 2 / Инфографика 24 Канала