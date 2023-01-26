Когда британские танки Challenger 2 прибудут в Украину: прогнозы достаточно оптимистичны

Великобритания пообещала предоставить Украине танки Challenger 2. Они могут прибыть уже через несколько месяцев.

Позже другие страны, включая США и Германию, также взяли на себя обязательства по поставке танков. По мнению Киева, это может стать переломным моментом в борьбе отражения российского вторжения.

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Когда в Украину приедут Challenger 2

Великобритания заявила, что отправит в Украину 14 своих основных боевых танков вместе с дополнительной артиллерийской поддержкой. Замминистра обороны страны Алекс Чалк отметил, что танки Challenger 2 прибудут уже совсем скоро.

Мы планируем, что это будет в конце марта,

– заметил чиновник.

По его словам, до этого времени украинские войска будут интенсивно тренироваться, как эксплуатировать и обслуживать эти машины.

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Кратко о танках от Британии