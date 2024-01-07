Будут способствовать определенным качественным преобразованиям: как F-16 помогут изменить ситуацию на поле боя
Враг продолжает наносить мощные авиаудары по позициям украинских сил на Авдеевском направлении. Однако сейчас, когда мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, появляется информация, что Дания на несколько месяцев задерживает предоставление Украине истребителей.
Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что официального заявления от Дании о задержке предоставления F-16 Украине нет. Распространяемую информацию опубликовала датская газета со ссылкой на определенные источники. Поэтому следует дождаться официального сообщения.
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Будут полезными
В то же время истребители F-16, которые должна получить Украина, помогут завоевать господство в воздухе. Однако нам пока передадут небольшое количество самолетов.
В этом смысле если они будут полезны, то на определенном участке фронта,
– отметил военный обозреватель.
Также большое значение имеет какие системы вооружения мы получим вместе с самолетами. F-16 – это многофункциональная платформа, которая может использоваться:
- как система "воздух – земля" – для уничтожения наземных объектов;
- как система "воздух – воздух" – для уничтожения воздушных целей, в частности российской авиации, которая запускает корректирующие авиабомбы по нашим прифронтовым позициям и по линии фронта;
- для уничтожения кораблей
"Многое зависит от того, что мы получим вместе с этими самолетами. Однако эти истребители будут способствовать определенным качественным превращением на конкретных направлениях фронта", – подчеркнул Денис Попович.
Предоставление Украине истребителей F-16
- Дания, по информации журналистов, задерживает передачу самолетов F-16 до второго квартала 2024 года – на полгода. Ранее сообщалось, что предоставление истребителей должно было состояться после Нового года. Задержка может быть связана с невыполнением со стороны Дании определенных условий использования самолетов Украиной.
- Комментируя эту информацию пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат подчеркнул, что от Минобороны Дании никаких официальных заявлений не поступало.
- Игнат объяснил, что не стоит превращать эту ситуацию в "катастрофу" или делать из этого "зраду". Дания заявляла, что передаст истребители до конца 2023 года, однако, по его словам, затем определились в новым сроком – весна 2024 года.
- По словам спикера Воздушных сил передавать самолеты перед Новым годом не имело смысла, ведь прежде всего должны были закончить обучение летчики.
- Первая группа украинских пилотов сейчас проходит тренировку в Дании – они летают на F-16 вместе с инструкторами. Также подготовка летчиков проходит в США и Великобритании.