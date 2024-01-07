Будут способствовать определенным качественным преобразованиям: как F-16 помогут изменить ситуацию на поле боя

Враг продолжает наносить мощные авиаудары по позициям украинских сил на Авдеевском направлении. Однако сейчас, когда мы нуждаемся в поддержке наших партнеров, появляется информация, что Дания на несколько месяцев задерживает предоставление Украине истребителей.

Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что официального заявления от Дании о задержке предоставления F-16 Украине нет. Распространяемую информацию опубликовала датская газета со ссылкой на определенные источники. Поэтому следует дождаться официального сообщения.

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Будут полезными

В то же время истребители F-16, которые должна получить Украина, помогут завоевать господство в воздухе. Однако нам пока передадут небольшое количество самолетов.

В этом смысле если они будут полезны, то на определенном участке фронта,

– отметил военный обозреватель.

Также большое значение имеет какие системы вооружения мы получим вместе с самолетами. F-16 – это многофункциональная платформа, которая может использоваться:

как система "воздух – земля" – для уничтожения наземных объектов;

как система "воздух – воздух" – для уничтожения воздушных целей, в частности российской авиации, которая запускает корректирующие авиабомбы по нашим прифронтовым позициям и по линии фронта;

для уничтожения кораблей

"Многое зависит от того, что мы получим вместе с этими самолетами. Однако эти истребители будут способствовать определенным качественным превращением на конкретных направлениях фронта", – подчеркнул Денис Попович.

Предоставление Украине истребителей F-16