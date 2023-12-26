Будет неожиданностью для россиян: как можно надежно оберегать F-16 в Украине

Украина по предположению аналитиков может получить истребители F-16 уже к концу 2023 года. Первую партию из 18 самолетов ВСУ планируют передать Нидерланды.

Авиационный эксперт Валерий Романенко сказал 24 Каналу, что передача самолетов от западных партнеров идет по плану. Часть истребителей Украина может получить в 2023 году, а большее количество – уже в 2024-м.

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Продолжается восстановление самолетов

В то же время, может возникнуть задержка с предоставлением F-16 Украине. Это связано с процессом обновления этих самолетов в Бельгии на заводе Sabena Aerospace.

Поскольку раньше не было необходимости ремонта этих истребителей, то мощности завода были перенацелены на другие задачи. Сейчас идет восстановление, которое началось в декабре 2022 года,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Первоначально Нидерланды планировали предоставить Украине 12 истребителей, но сейчас передадут 18 единиц. Также еще несколько самолетов собирается передать Бельгия.

Украина, по предположению аналитиков из ISW, может получить первые истребители F-16 еще до конца 2023 года

. По их мнению, предоставить 18 самолетов ВСУ смогут Нидерланды. Правительство страны увеличило количество самолетов для Украины, ведь ранее говорилось о предоставлении 12 единиц F-16 – именно столько истребителей было выведено из состава воздушных сил Нидерландов.

Также важно, какие именно системы мы получим на эти самолеты. Они должны быть самыми современными. В противном случае можем понести потери F-16, если нам передадут самолеты с системами хорошо известными россиянам. В частности, старые ракеты с невысокой дальнобойностью или бортовые комплексы обороны (станции РЭБ), параметры которых известны врагу,

– подчеркнул Валерий Романенко.

К примеру, если нам передадут 131 станцию, пояснил авиационный эксперт, то россиянам она известна, если 183, которую недавно передали Тайваню, она может стать для россиян неожиданностью. Эти станции способны подавлять наведение как авиационных ракет, так и зенитных.

Предоставление Украине истребителей F-16: что известно