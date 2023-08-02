Зеленский рассказал, когда украинские пилоты начнут учиться на F-16

Украина может получить F-16. Учения пилотов ВСУ на американских истребителях начнутся уже в этом месяце.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что сейчас – важнейшие полгода.

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В августе начнется подготовка украинских пилотов на F-16

В ходе встречи с послами Украины Зеленский анонсировал начало учений украинских пилотов на американских истребителях.

F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов,

– подчеркнул президент.

По его словам, сейчас стоит работать на 100 процентов со странами, которые:

имеют эти самолеты,

смогут после учений передать их Украине.

"Это мощная, сложная задача. Быстрее должны состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах говорится", – подытожил глава государства.

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F-16 для Украины: коротко

Еще раньше глава МИД Дмитрий Кулеба также рассказывал, что подготовка украинских пилотов на американских F-16 должна стартовать в августе. По его словам, параллельно с учениями будет проходить подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов.

После учений в украинском воздухе будут летать первые F-16. Ожидается, что это может произойти до конца первого квартала 2024 года.

Однако появлению истребителей предшествует много нюансов, поэтому "график может сдвигаться". В частности, перед этим необходимо подготовить инженеров, техников и инфраструктуру.

Главком ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что для успешного продвижения на фронте Украине нужно больше всех видов оружия, гораздо больше снарядов и истребители F-16, чтобы иметь преимущество в воздухе.

Кстати, Дания благодаря более быстрому вводу в эксплуатацию самолетов F-35 передаст Украине истребители F-16 на 2 года раньше, чем ожидалось.



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