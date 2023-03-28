Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил, что разговоры о предоставление Украине истребителей, многофункциональных новейших самолетов звучат уже продолжительное время. Об этом он рассказал 24 Канала.

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Mirage 2000 отвечал бы интересам ВСУ

Эксперт отметил, что Mirage 2000 в последних модификациях – это довольно неплохой самолет, который очень помог бы Украине.

Главное в западных платформах в том, что они могут быть адаптированы к использованию западного оружия, которое дало бы возможность Украине противостоять российской авиации и эффективно применять ее по земле – осуществлять поддержку украинских наземных операций,

– подчеркнул Самусь.

Он подчеркнул, что главное не в названии самолета или его новизне, а в том, насколько он приспособлен, адаптирован и модернизирован для использования новейшего оружия. А также, какие у него радары, насколько они эффективны и дальнобойны.

"Mirage 2000 отвечал бы интересам ВСУ, Воздушных сил Украины для того, чтобы быстрее научиться использовать западное оружие против российской армии, более эффективно проводить операции по деоккупации и завоевывать господство в воздухе", – отметил Михаил Самусь.

Обратите внимание! Украина благодарна всем странам-союзникам за военную поддержку. Однако для наших Воздушных сил важно получить именно истребители F-16. Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что эти истребители нужны Украине, прежде всего, для защиты от террористических ракетных атак России по украинским городам и критической инфраструктуре. В то же время он считает, что F-16, обладая мощным радаром и современными ракетами, может достаточно эффективно сбивать цели.

Украина нуждается в современных истребителях