Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь зазначив, що розмови про надання Україні винищувачів, багатофункціональних новітніх літаків лунають вже тривалий час. Про це він розповів 24 Каналу.

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Mirage 2000 відповідав би інтересам ЗСУ

Експерт зазначив, що Mirage 2000 в останніх модифікаціях – це досить непоганий літак, який би дуже допоміг Україні.

Головне в західних платформах у тому, що вони можуть бути адаптовані до використання західної зброї, яка б дала можливість Україні протистояти російській авіації та ефективно застосовувати її по землі – здійснювати підтримку українських наземних операцій,

– наголосив Самусь.

Він підкреслив, що головне не в назві літака чи його новизні, а в тому, наскільки він пристосований, адаптований та модернізований до використання новітньої зброї. А також, які в нього радари, наскільки вони є ефективними та далекобійними.

"Mirage 2000 відповідав би інтересам ЗСУ, Повітряних сил України для того, щоб швидше навчитися використовувати західну зброю проти російської армії, більш ефективно проводити операції з деокупації і завойовувати панування в повітрі", – зауважив Михайло Самусь.

Зверніть увагу! Україна вдячна всім країнам-союзникам за військову підтримку. Проте для наших Повітряних сил надважливо отримати саме винищувачі F-16. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ці винищувачі потрібні Україні передусім для захисту від терористичних ракетних атак Росії по українських містах та критичній інфраструктурі. Водночас він вважає, що F-16, маючи потужний радар та сучасні ракети, може досить ефективно збивати цілі.

Україна потребує сучасних винищувачів