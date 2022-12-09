Тенденция неплохая, – Ступак о перспективах получения танков Leopard от Германии
В Германии сообщили, что Соединенные Штаты призвали ее предоставить Украине танки Leopard. Заявление обнадеживающее, но решение будет принимать не один человек и важно, чтобы это не затянулось во времени.
Такое мнение 24 каналу выразил бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он подчеркнул, что тенденция получения вооружения является хорошей.
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Перспективы относительно получения Leopard – неплохие
В то же время Ступак призвал быть осторожными в своих ожиданиях. Так, Украина еще с начала полномасштабного вторжения призывает партнеров предоставить нашим Вооруженным Силам военные самолеты и до сих пор ожидает их.
Что касается Германии, то после того, как президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Чернигов и 2 часа посидел в бомбоубежище с украинцами – вышел "новым человеком". Он изменил свою позицию касательно предоставления военной помощи нашему государству.
Украина уже получила от Германии 30 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard. Это говорит о том, что немцы пересмотрели свое отношение к помощи нашей стране. Более того, обеспечив себе большую энергетическую стабильность немцы уже перестают бояться Россию и времена сотрудничества со страной-агрессором уходят.
Вопрос с танками будет решен. Не могу сказать будет ли это январь – февраль или февраль – март, но тенденция неплохая,
– заметил эксперт Украинского института будущего.
Ступак прокомментировал перспективы получения Украины Leopard: смотрите видео
Предоставление Германией вооружения Украине: последние новости
- 7 декабря Германия анонсировала очередной пакет военной помощи нашему государству. В него входят бронетранспортеры Dingo и самоходные артиллерийские установки RCH-155. Кроме того, украинским защитникам предоставят автомобильную технику и средства противодействия БпЛА.
- А накануне Украина получила от немецких партнеров 7 зенитных самоходных установок Gepard, которые способны вести огонь со скоростью до 1000 выстрелов в минуту. Также Берлин предоставил 100 тысяч аптечек и другую помощь.
- Более того, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann подписала с эстонским разработчиком Milrem Robotics контракт на поставку Украине 14 беспилотных наземных машин Themis. Военную помощь для наших военных профинансирует министерство обороны Германии.