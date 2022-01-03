Предотвращение ядерной войны: 5 государств опубликовали совместное заявление
Источник:Белый дом
На сайте Белого дома опубликовали совместное заявление лидеров 5 государств, которые владеют ядерным оружием. В нем говорится о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.
Это совместное заявление таких стран: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, которые имеют ядерное оружие.
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Детали совместного заявления о ядерном оружии
Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Ядерные вооружения должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны,
– говорится в документе.
Страны-авторы убеждены, что следует предотвращать дальнейшее распространение такого оружия.
Все пять государств подтвердили важность противодействия ядерным угрозам. Они отмечают важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.
"Мы сохраняем приверженность обязательству "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в будущем и ядерному разоружению", – говорится в заявлении.
Государства также заверили, что каждое из них намерено сохранять и в дальнейшем укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или ненамеренного применения ядерных вооружений. А также подчеркнули, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или любое другое государство.
В итоге Китай, Россия, Великобритания, США и Франция обязались вести диалог с целью создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в области разоружения.
Возможное размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно
- В декабре 2021 года в Беларуси заявили, что войска НАТО якобы вплотную приблизились к их границам. Поэтому режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко может разместить в Беларуси ядерное оружие.
- Зеленский в ответ отметил, что в случае реализации этих намерений Россию будут ожидать новые санкции.
- В октябре стало известно, что Россия развернула на территории временно оккупированного Крыма 39 потенциальных носителей ядерного оружия. Вероятным является появление на полуострове новых средств доставки ядерных боеприпасов.
- Впоследствии в НАТО допустили размещение ядерного оружия в Восточной Европе. Однако только при условии, что Германия откажется от него.
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