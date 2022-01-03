Предотвращение ядерной войны: 5 государств опубликовали совместное заявление

На сайте Белого дома опубликовали совместное заявление лидеров 5 государств, которые владеют ядерным оружием. В нем говорится о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

Это совместное заявление таких стран: Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. Они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, которые имеют ядерное оружие.

Читайте также На фоне переговоров о "гарантиях безопасности": Россия собралась провести обучение ядерных сил

Детали совместного заявления о ядерном оружии

Мы заявляем, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Ядерные вооружения должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны,

– говорится в документе.

Страны-авторы убеждены, что следует предотвращать дальнейшее распространение такого оружия.

Все пять государств подтвердили важность противодействия ядерным угрозам. Они отмечают важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями.

"Мы сохраняем приверженность обязательству "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в будущем и ядерному разоружению", – говорится в заявлении.

Государства также заверили, что каждое из них намерено сохранять и в дальнейшем укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или ненамеренного применения ядерных вооружений. А также подчеркнули, что их ядерное оружие не нацелено друг на друга или любое другое государство.

В итоге Китай, Россия, Великобритания, США и Франция обязались вести диалог с целью создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в области разоружения.

Возможное размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно

Интересно – ядерный кейс президента: смотрите видео