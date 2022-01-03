Це спільна заява таких країн: Китай, Росія, Велика Британія, США та Франція. Вони вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, які мають ядерну зброю.

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Деталі спільної заяви про ядерну зброю

Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців і вона ніколи не має бути розв'язана. Ядерні озброєння повинні служити оборонним цілям, стримування агресії та запобігання війні,

– йдеться у документі.

Країни-автори переконані, що слід запобігати подальшому поширенню такої зброї.

Усі 5 держав підтвердили важливість протидії ядерним загрозам. Вони наголошують на важливості збереження та дотримання двосторонніх і багатосторонніх угод і зобов'язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями.

"Ми зберігаємо відданість зобов'язанню "у дусі доброї волі вести переговори про ефективні заходи щодо припинення гонки ядерних озброєнь у майбутньому та ядерного роззброєння", – йдеться у заяві.

Держави також запевнили, що кожна з них має намір зберігати й надалі зміцнювати національні заходи щодо запобігання несанкціонованому або ненавмисному застосуванню ядерних озброєнь. А також наголосили, що їхня ядерна зброя не націлена одна на одну чи будь-яку іншу державу.

У підсумку Китай, Росія, Велика Британія, США та Франція зобов'язалися вести діалог з метою створення атмосфери безпеки, більш сприятливої ​​для прогресу у сфері роззброєння.

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