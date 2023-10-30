Треть предприятий ракетной отрасли РФ в зоне досягаемости неизвестных беспилотников, – ГУР МО

В России регулярно происходят взрывы, в том числе на предприятиях, занимающихся изготовлением ракет. Однако следует понимать, что страна огромная и большинство производств врага все еще в безопасности. Пока что.

Тем не менее, треть предприятий врага, работающих в ракетной отрасли, под угрозой. Это означает, что неизвестные беспилотники могут их атаковать, уничтожая мощности и запасы оккупантов.

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Враг пытается усилить производство ракет и дронов

Прежде всего следует отметить, что враг понес колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. Так, по словам представителя ГУР МО Андрея Черняка, оккупанты получили хорошего "тягла". После этого от планов о "Киеве за три дня" захватчики перешли к выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей.

С этим у них тоже не задалось, и теперь фокусируются на сохранении контроля над временно оккупированными территориями. В то же время противник пытается нарастить производство дронов и ракет. Для того чтобы бить по критической инфраструктуре Украины.

По словам Черняка, Силы обороны постоянно работают над замедлением этого процесса. Следует понимать, что треть предприятий ракетной отрасли страны-агрессора в зоне досягаемости неизвестных беспилотников. А эти БПЛА систематически бьют по военным объектам врага.

Параллельно оккупанты стремятся одержать хоть какие-то промежуточные победы. Они всеми силами пытаются нарушить единство между Украиной и нашими партнерами с Запада. Все для того чтобы мы потеряли жизненно важную поддержку.

Ослабленный агрессор стремится заморозить линию фронта, чтобы собрать новую армию и накопить вооружение, поскольку глобальный план Москвы по завоеванию и уничтожению нашего народа не изменился, как и цель Кремля отреставрировать ужасную террористическую российскую империю,

– подчеркнул Черняк.

Он добавил, что агрессору понадобится около 10 лет, чтобы "очухаться" и восстановить наступательный военный потенциал. Его за полтора года полномасштабного вторжения лишили наши ВСУ. Представитель ГУР МО подчеркнул, что этого времени "мы им не дадим".