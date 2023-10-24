Помогал России оснащать военные корабли: СБУ разоблачила предпринимателя из Закарпатья
Источник:СБУ
Закарпатец сотрудничал с Россией еще до полномасштабного вторжения в Украину. Затем он продолжил сотрудничество со страной-агрессоркой, несмотря на запрет.
Предприниматель из Закарпатья помогал России производить радиолокационные станции. Это высокотехнологичное оборудование требовалось стране-агрессорке для ее военных кораблей.
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Какую схему придумал закарпатец
Житель Закарпатья переехал в одну европейскую страну, чтобы оттуда возить оккупантам огнеупорное сырье. Она нужна россиянам, чтобы производить радиолокационные комплексы для своего флота.
Предатель делал вид, что якобы перевозил сырье для заказчиков с Ближнего Востока. А на самом деле закарпатец переправлял ее через Беларусь покупателям в Россию и временно оккупированный Крым. Чтобы замаскировать свою схему, он вносил ложные сведения в международные товарно-транспортные накладные.
Среди его заказчиков были представители Нижнелипецкого металлургического комбината – одного из самых крупных предприятий черной металлургии государства-террориста. Там из этого сырья производили сплавы, которые затем отправляли компании "Изумруд", производящей радиолокационное оборудование для российских военных кораблей.
Для перевозки оптовых партий сырья делец использовал грузовики собственного автотранспортного предприятия на территории ЕС. Таким образом, злоумышленник поставил в Россию несколько партий сырья более чем на 12 миллионов в гривневом эквиваленте.
– говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ провели обыски в его офисных помещениях в Закарпатье. Там они нашли финансово-хозяйственную документацию со сделками.
Кадры с места проведения обысков / Фото СБУ
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