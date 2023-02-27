Председатель правления Укрзализныци уходит в отставку: его ждет новая должность

Во вторник, 27 февраля, председатель правления Укрзализныци Александр Камышин сообщил, что уходит в отставку. Он отметил, что свой пост покидает со спокойным сердцем.

Председатель правления Укрзализныци возглавит новую должность

Взамен его ждет новая должность в компании. Он по совместному решению с вице-премьером Александром Кубраковым возглавит офис по евроинтеграции Укрзализныци в Европе.

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369-й день войны. Железная дорога продолжает работать по графику. А я подаю в отставку. Оставляю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается "железная команда". Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо,

– написал он

Камышин поблагодарил за оценку своей работы

Председатель правления Укрзализныци поблагодарил Владимира Зеленского и вице-премьера Александра Кубракова за высокую оценку работы в должности. Не обошел он вниманием и команду компании.

Благодарен лучшей в стране "железной команде", железнодорожникам – настоящим железным людям и всем, с кем пересекались по работе,

– подчеркнул Камышин.

А также отметил, что с гордостью будет носить звание одного из "железных людей".