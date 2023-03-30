Это злая шутка, – Кулеба о председательстве России в Совбезе ООН с 1 апреля

Весь апрель 2023 Россия возглавит Совет безопасности Организации объединенных наций. Украина возмущена, ведь мир не может быть безопасным, если страна-террорист будет председательствовать в Совбезе.

Скандальное решение ставит под угрозу мировую сохранность. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

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Почему Россия не должна возглавлять Совбез ООН

Дмитрий Кулеба призвал не дать России возможность председательствовать в Совете Безопасности ООН, поскольку он незаконно присвоил себе место в этой организации, а также ведет колониальную войну против Украины.

Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН,

– заявил министр.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин является военным преступником, разыскиваемым Международным уголовным судом, из-за похищения и незаконного вывоза украинских детей.

Почему ордер на арест Путина не имел влияния на Совбез ООН

К заявлению главы МИД также присоединился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который подчеркнул, что председательство России в Совбезе ООН – это плохая первоапрельская шутка.

Лубинец в своем телеграмме возмутился, что в Совбезе ООН главой станет страна-агрессор, чьи армия и граждане совершают военные преступления. Он также добавил, что Гаагский суд выдал ордер на арест Путина.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Согласно этому документу, он признан причастным к принудительному вывозу детей из временно оккупированных территорий Украины. Кроме этого, страны признающие юрисдикцию МКС обязаны задержать Путина, если он оказаться на их территориях. Этот ордер является первым в истории против постоянного члена Совбеза ООН.

Украинский омбудсмен также призвал международное общество противостоять произошедшей в Совбезе ООН несправедливости.

"В органе, отвечающем за поддержку международного мира и безопасности, не может даже временно быть руководителем страна, являющаяся спонсором терроризма", – заявил Лубинец.

Что известно о председательстве России в Совбезе ООН