Предсмертное состояние: сестра Сенцова рассказала тревожные новости о его здоровье

Украинский режиссер из оккупированного Крыма Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, находится на грани жизни и смерти.

Об этом рассказала изданию Independent его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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Мы не знаем, сколько еще он протянет, но нам сказали, что он уже в предсмертном состоянии. Просто чудо, что голодовка длится так долго,

– сказала Каплан.

Она также добавила, что Сенцов "в виде компромисса" согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.

Напомним, 19 июля от адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе поступила информация о том, что состояние украинского политзаключенного значительно ухудшилось: у него вдруг случился криз из-за того, что начал "тухнуть сердечная мышца". Сенцова хотели перевести в реанимацию, однако он отказался.

Ранее, 13 июля, стало известно, что мать Олега Сенцова написала письмо на имя Путина с просьбой помиловать ее сына. Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что обращение обязательно будет рассмотрено, когда оно поступит в Кремль.

Добавим, что в начале июля впервые, за 4 года пребывания в российском плену, Олегу Сенцов позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Олег Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.