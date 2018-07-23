Передсмертний стан: сестра Сенцова розповіла тривожні новини про його здоров'я

Український режисер з окупованого Криму Олег Сенцов, який голодує у російській колонії, що знаходиться на межі життя і смерті.

Про розповіла виданню Independent його двоюрідна сестра Наталія Каплан.

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"Ми не знаємо, скільки ще він протягне, але нам сказали, що він вже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго",

– сказала Каплан.

Вона також додала, що Сенцов "у вигляді компромісу" погодився приймати дві-три ложки живильної суміші в день, але при його проблемах з серцем цього недостатньо.

Нагадаємо, 19 липня від адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе надійшла інформація про те, що стан українського політв'язня значно погіршився: у нього вдруге стався криз через те, що почав "стухати серцевий м’яз". Сенцова хотіли перевести у реанімацію, проте він відмовився.

Раніше, 13 липня, стало відомо, що мати Олега Сенцова написала листа на ім’я Путіна з проханням помилувати її сина. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що звернення обов’язково буде розглянуте, коли воно надійде в Кремль.

Додамо, що на початку липня вперше за 4 роки перебування у російському полоні Олегу Сенцову дозволили зустрітись з сестрою. Після зустрічі вона розповіла, що режисер має доступ лише до новин російських пропагандистських каналів, а за час ув’язнення і голодування він неабияк постарів і схуд.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.

У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Олег Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.