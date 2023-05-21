Китайский представитель прибудет в Москву: эксперт-международник предположил, какова цель визита

Вскоре представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй готовится посетить Россию. Китайский посредник едет в Москву, чтобы проверить готовность к обсуждению определенной части вопросов.

Такое мнение 24 Каналу озвучил эксперт-международник, кандидат политических наук Богдан Ференс. По его словам, сейчас инициативу в обсуждении войны в Украине принимают другие страны, чем в 2014 году.

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Инициативу принимают другие игроки

Богдан Ференс считает, что во время встреч лидеры на высшем уровне либо принимают решения, которые до этого обсуждались министрами или спецпредставителями, либо оставляют вопросы для дальнейших согласований.

Думаю, что это замер готовности позиционирования к возможному обсуждению какой-либо части вопросов. У китайцев и россиян сейчас все-таки, как они это называют, стратегическое сотрудничество,

– предположил он.

Кандидат политических наук вспомнил, что в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс ведущую роль в этом вопросе играли европейские лидеры. По его мнению, сейчас все изменилось.

"Сейчас мы видим, что европейские лидеры уже не могут играть эту роль, потому что сейчас совсем другие контакты между ними и Россией. Поэтому инициативу принимают другие игроки", – добавил эксперт-международник.

Ференс о визите Ли Хуэя в Россию: смотрите видео

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