Не просто как министр: представитель США приедет на Крымскую платформу в важном статусе
Источник:УНН
Министр транспорта США Питер Буттиджедж посетит саммит Крымской платформы. Однако он прибудет не просто как министр, а как представитель президента Джо Байдена.
Для нас важно участие США как страны. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Важно Мы возвращаем Крым домой, в Украину, – Зеленский о Крымской платформе
Что Джапарова думает об отсутствии Байдена
Дипломатку спросили, разочарована ли она из-за отсутствия на мероприятии Байдена и вице-президента США Камалы Харрис. Джапарова подчеркнула, что Украина понимает: есть большая очередь на встречи.
Тот человек, который приедет, министр транспорта, он не приедет как министр транспорта – он приедет в другом статусе, в статусе представителя президента США. Это важно,
– отметила политики.
Кто такой Питер Буттиджедж?
Ранее политик был мэром города Саут-Бенд, штат Индиана. Его даже называли потенциальным кандидатом на выборы президента США в 2020 году. Байден назначил Буттиджеджа на должность министра транспорта в правительстве. Буттиджедж – ветеран войны в Афганистане.
Важно, что чиновник имеет проукраинскую позицию. Он говорил, что считает действия Кремля разрушительными и дестабилизирующими.
К слову, министр – первый открытый гей в правительстве в истории США.
Что известно о Крымской платформе
- Президент Владимир Зеленский анонсировал создание Крымской платформы в сентябре 2020 года. Все для того, чтобы объединить силы по деоккупации Крыма.
- Первый саммит платформы проведут перед Днем Независимости – 23 августа 2021 года.
- Участие в саммите уже подтвердили 29 стран.