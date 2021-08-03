Не просто как министр: представитель США приедет на Крымскую платформу в важном статусе

Министр транспорта США Питер Буттиджедж посетит саммит Крымской платформы. Однако он прибудет не просто как министр, а как представитель президента Джо Байдена.

Для нас важно участие США как страны. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Важно Мы возвращаем Крым домой, в Украину, – Зеленский о Крымской платформе

Что Джапарова думает об отсутствии Байдена

Дипломатку спросили, разочарована ли она из-за отсутствия на мероприятии Байдена и вице-президента США Камалы Харрис. Джапарова подчеркнула, что Украина понимает: есть большая очередь на встречи.

Тот человек, который приедет, министр транспорта, он не приедет как министр транспорта – он приедет в другом статусе, в статусе представителя президента США. Это важно,

– отметила политики.

Кто такой Питер Буттиджедж?

Ранее политик был мэром города Саут-Бенд, штат Индиана. Его даже называли потенциальным кандидатом на выборы президента США в 2020 году. Байден назначил Буттиджеджа на должность министра транспорта в правительстве. Буттиджедж – ветеран войны в Афганистане.

Важно, что чиновник имеет проукраинскую позицию. Он говорил, что считает действия Кремля разрушительными и дестабилизирующими.

К слову, министр – первый открытый гей в правительстве в истории США. Ранее политик был мэром города Саут-Бенд, штат Индиана. Его даже называли потенциальным кандидатом на выборы президента США в 2020 году. Байден назначил Буттиджеджа на должность министра транспорта в правительстве. Буттиджедж – ветеран войны в Афганистане.Важно, что чиновник имеет проукраинскую позицию. Он говорил, что считает действия Кремля разрушительными и дестабилизирующими.К слову, министр – первый открытый гей в правительстве в истории США.

Что известно о Крымской платформе