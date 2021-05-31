В целях безопасности: представители Беларуси теперь не будут иметь доступ к штаб-квартире НАТО

В НАТО приняли решение ограничить доступ представителей Беларуси в свою штаб-квартиру в Брюсселе. На такой шаг Североатлантический альянс пошел в целях безопасности.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во вторник, 31 мая.

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Как сказал Столтенберг, Беларусь фактически заставила Североатлантический альянс пойти на такой шаг своими действиями.

Мы постоянно оцениваем меры безопасности в НАТО. И мы приняли решение ограничить доступ для белорусских представителей в штаб-квартиру НАТО, учитывая нашу оценку мер безопасности здесь,

– заявил он.

В то же время генеральный секретарь НАТО не указал, связано ли решение Альянса с недавним задержанием белорусского оппозиционера и блогера Романа Протасевича. Однако ранее Столтенберг одобрил введение санкций против режима Лукашенко, а также призвал провести международное расследование.

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