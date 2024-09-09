Покажут, что в "игре": Подоляк сказал, о чем будут говорить представители Китая и Индии в России

Представители Индии и Китая посетят Россию, чтобы якобы обсудить "мирные инициативы" в российско-украинской войне. На самом деле страны пытаются создать впечатление, что они являются крупными глобальными игроками.

Инициируя такие визиты с российской стороной, они стремятся показать, что в "игре"; понимают, что делают; влияют на те или иные процессы. Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Может ли Россия решать форматы дипломатических переговоров

Михаил Подоляк отметил, что нет никаких "мирных инициатив". Нельзя продолжать вести войну и одновременно об этом заявлять.

"Выйди с территории, на которой незаконно находишься, тогда это можно назвать мирными инициативы. Если будет любое решение, которое приведет к выходу России с территории Украины, это безусловно можно назвать мирными инициативами", – отметил советник главы ОПУ.

Все остальное – фикция, попытки временно приостановить конфликт, получить внешнеполитические дивиденды и показать, что Индия и Китай вроде бы глобальные игроки. Однако это не приблизит к финалу в войне.

Заметим! Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в Пекине предложил урегулировать войну в Украине политически.

Без участия Украины решать какие-то вопросы с Россией после 2,5 лет войны – это нонсенс. Есть только один ключевой субъект, с которым нужно обсуждать "мирные инициативы", как их имплементируют. И только потом говорить об этом публично с Россией.

Единственным субъектом, который может решать форматы мирных или немирных инициатив, дипломатических переговоров и так далее, является Украина,

– резюмировал Подоляк.