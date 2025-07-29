Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Швейцарию. Туда ее пригласили для выступления на шестой Всемирной конференции спикеров парламентов. Это может кое-что означать для Украины.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", общественный деятель Валерий Клочок, отметив, что Матвиенко является частью команды Владимира Путина. Однако, по его мнению, это слишком громко сказано, ведь если она увидит для себя какую-то выгоду в прекращении российско-украинской войны, то сразу начнет кричать, что кремлевский диктатор является преступником.

Смотрите также "Уже скоро": в Госдепе анонсировали новые заявления Трампа по России

Почему Матвиенко могли пригласить в Швейцарию?

Валерий Клочок отметил, что визит председателя Совета Федерации в Швейцарию действительно странный, однако не стоит забывать, что это частично нейтральная страна.

Целью визита Матвиенко в Швейцарию является разговор о том, насколько реальным является изменение позиции Кремля о прекращении российско-украинской войны,

– предположил он.

Общественный деятель считает, что этот визит не является чем-то катастрофическим, ведь Швейцария заявила о готовности принять переговорную делегацию от России и Украины.

Поэтому ситуация сейчас немного изменилась. Другой вопрос, какими будут решения Кремля?

– добавил он.

Отметим, в Женеве стартовала Всемирная конференция спикеров парламентов, на которую прибыла и российская делегация во главе с Валентиной Матвиенко. В украинском МИД резко раскритиковали ее присутствие, отметив персональную ответственность за агрессию против Украины. Представитель МИД Георгий Тихий заявил, что вместо международных мероприятий Матвиенко должна предстать перед трибуналом в Гааге.