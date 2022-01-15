Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заболел коронавирусом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подхватил коронавирус COVID-19. Поэтому он будет находиться на самоизоляции.

В Православной церкви уточнили, что Епифаний получил положительный результат теста на коронавирус в субботу, 15 января.

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Эпифаний идет на самоизоляцию

Из-за болезни митрополит вынужден отправиться на самоизоляцию. Он будет находиться на амбулаторном лечении. По меньшей мере, в течение следующей недели он не будет совершать богослужений и не будет принимать посетителей. Как чувствует себя Епифаний и какие у него симптомы – в церкви не уточнили.

Просим духовенство и верных возносить молитвы о скором выздоровлении предстоятеля Православной Церкви Украины,

– говорится в сообщении.

Митрополит – вакцинированный

Предстоятель ПЦУ – привитот коронавируса. Он прошёл полный курс вакцинации еще в 2021 году. Это увеличивает шансы на то, что течение заболевания у него будет легким.

Ранее Эпифаний призвал украинцев присоединяться к вакцинационной кампании. Только так удастся постепенно одолеть пандемию.

Ранее COVID-19 заболел Варфоломей

В конце декабря положительный тест на коронавирус получил 81-летний вселенский патриарх Варфоломей. Поэтому он был вынужден пропустить рождественские богослужения. Впрочем, болезнь патриарх перенес легко. Ведь как и Эпифаний, прошел полный курс вакцинации от COVID-19.

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