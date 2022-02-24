Предупредили о новых ударах по Киеву

Россия снова атакует Киев, и недавно был еще один удар по Броварам по расположению Командования сил чрезвычайных ситуаций. Алексей Арестович сказал, что может быть волна новых воздушных ударов.

Советник главы Офиса Президента Арестович заявил, что сейчас в Киеве нет потерь. Он сказал, что в ближайшее время ждут воздушных ударов по всей территории страны, в том числе и в Киеве.

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"Скорее всего, гражданские объекты не затронут. Россия не хочет нарываться на критику в мире как варвары, которые бьют по гражданским объектам", – сказал Арестович.

Однако он убежден, что потерь не будет.

Количество атак

По словам советника главы Офиса Президента, волн ударов за сутки может быть 3 – 4. Он заверил, что не надо впадать в панику.

Все равно, это не будет хуже, чем мы пережили в 5 утра. Конкретные данные предоставим чуть позже,

– добавил Арестович.

Брифинг Офиса Президента: смотрите видео

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