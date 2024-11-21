Предупреждали Украину заранее: США отреагировали на запуск Россией "Орешника"

21 ноября утром Россия ударила по Украине экспериментальной ракетой. В Белом доме прокомментировали атаку на Днепр.

Вечером Путин заявил, что по заводу "Южмаш" было нанесено поражение новой разработкой "Орешником". Эксперты предполагают, что диктатор использовал это название для обозначения "Рубежа", передает 24 Канал.

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Что сказали в США

На брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США заранее знали о намерениях Кремля и предупредили Украину и союзников о возможном ударе баллистической ракетой средней дальности, чтобы те могли подготовиться.

Также во время выступления Жан-Пьер высказалась по поводу эскалации конфликта. По ее словам, каждый шаг, нагнетающий ситуацию, делает именно Россия. Москва, сказала спикера, желает войны. Если бы она не хотела воевать, давно бы остановила боевые действия.

Как сообщает CNN, у Кремля есть незначительное количество экспериментальных ракет. Та, которой захватчики попали по Днепру, менее мощная, чем те, которыми Россия уже била по Украине. Вероятно, речь идет о КАБах, которыми оккупанты не прекращают обстреливать нашу страну.

К слову, 20 ноября посольство США анонсировало особо мощный удар по Украине и закрылось.