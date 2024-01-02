Предварительно, Харьков атаковали "Кинжалами", – мэр

2 января 2024, 09:39
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Россия атаковала Харьков ракетами. В результате обстрелов врага там уже более 40 раненых, погибла женщина.

Городской голова Харькова предположил, какими ракетами враг мог обстреливать Харьков на рассвете 2 января 2024 года.

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Чем Россия атаковала Харьков

Предварительно враг наносил удары по Харькову "Кинжалами",
– заявил Терехов.

По словам городского головы Харькова, есть раненые и погибшие. В частности, у городских властей есть информация, которая требует уточнения:

  • о 41 раненом;
  • о погибших – количество уточняется.
Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили,
– заверил Терехов по состоянию на 9:43 2 января.

К счастью, уже в 9:47 в регионе раздался отбой воздушной тревоги. Люди впервые с 5:52 получили возможность выйти из укрытия.

Россия атаковала Харьков: коротко

  • В Харькове утром 2 января 2024 года взрывы раздавались несколько раз. Сначала ориентировочно в 7:30, затем в 7:38, 7:41.
  • Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли по меньшей мере 6 ракетных ударов по Шевченковскому району города.
  • Предварительно известно, что погибла одна женщина. Еще 41 человек получил ранения, из них 2 – дети, находящиеся в больнице. Из всех раненых 17 госпитализировали, с четверо в тяжелом состоянии.

Автор: Діана Квасневська