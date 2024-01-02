Предварительно, Харьков атаковали "Кинжалами", – мэр

Россия атаковала Харьков ракетами. В результате обстрелов врага там уже более 40 раненых, погибла женщина.

Городской голова Харькова предположил, какими ракетами враг мог обстреливать Харьков на рассвете 2 января 2024 года.

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Чем Россия атаковала Харьков

Предварительно враг наносил удары по Харькову "Кинжалами",

– заявил Терехов.

По словам городского головы Харькова, есть раненые и погибшие. В частности, у городских властей есть информация, которая требует уточнения:

о 41 раненом;

о погибших – количество уточняется.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили,

– заверил Терехов по состоянию на 9:43 2 января.

К счастью, уже в 9:47 в регионе раздался отбой воздушной тревоги. Люди впервые с 5:52 получили возможность выйти из укрытия.

Россия атаковала Харьков: коротко