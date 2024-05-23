Предварительно, сразу 15 ракет, – Зеленский прокомментировал жестокую атаку по Харькову и Люботину
Источник:Владимир Зеленский
Президент Украины отреагировал на циничные удары России по Украине 23 февраля. В частности, говорится об обстреле Харькова и Люботина.
Владимир Зеленский рассказал, что предварительно, Россия запустила 15 ракет. Также он назвал этот удар “чрезвычайно жестоким”.
Смотрите также В Харькове россияне попали по типографии издательства "Виват": в момент прилета там были люди
Украине нужны средства ПВО
Зеленский также отметил, что в результате удара, к сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому, кто пострадал, будет оказана необходимая помощь.
Российские террористы пользуются тем, что Украина до сих пор лишена достаточной защиты ПВО и надежной возможности уничтожать пусковые установки террористов именно там, где они расположены, – вблизи наших границ,
– в очередной раз подчеркнул президент Украины.
По его словам, это не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают.
Украинский лидер считает, что террор всюду должен проигрывать. То есть в любых условиях, на любом континенте. Он отметил, что это общая обязанность – всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. По словам Зеленского, Украина делает все, что может и он благодарен всем, кто нам помогает.
Но нужно больше решимости. И именно от лидеров мира,
– подытожил президент.
В Харькове есть раненые и погибшие
- Утром 23 мая россияне снова цинично ударили по Харькову. В городе прогремело около 10 взрывов. Известно, что враг попал только по гражданской инфраструктуре.
- Мэр города Игорь Терехов уточнил, что Россия нанесла удар по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, который занимается жизнеобеспечением города.
- По состоянию на данный момент известно о 6 погибших и 11 раненых. Количество пострадавших еще уточняется.