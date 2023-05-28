Самая массированная атака: в День Киева над столицей уничтожили более 40 беспилотников, – КГВА

Ночью 28 мая российские террористы массированно атаковали столицу Украины. По предварительным данным, над Киевом уничтожили более 40 вражеских беспилотников.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко. Также он отметил, что это уже 14-я воздушная атака врага на столицу с начала мая.

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Вероятно, самая массированная атака дронами на Киев за время войны

В КГВА отметили, что предварительно это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу, в частности, "Шахедами". Добавили, что враг нападал в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Кстати, россияне массированно ударили по столице в День Киева.

По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников россиян,

– отметил Попко.

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Есть жертвы, пострадавшие и разрушения

По информации, которая уточняется, в результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах столицы.

В Голосеевском обломки попали в 7-этажное нежилое здание, один человек погиб, один – госпитализирован. Также возникло воспламенение крыши одного из ТРЦ, а еще пожар на территории одного из строек. Кроме того, было возгорание на территории предприятия, вспыхнули склады готовой продукции, разрушение на площади 1000 квадратных метров. Также есть один пострадавший.

В Печерском районе загорелась крыша дома. В одном из магазинов Дарницкого района выбиты стекла и повреждены двери.

Информация о пострадавших уточняется. На местах работают соответствующие экстренные службы.

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 00:44. Продолжилась она вплоть до 06:22. Виталий Кличко сообщал, что в Соломенском районе Киева, в результате падения обломков БПЛА возле помещения одной из АЗС, госпитализировали женщину 35 лет. Также погиб 41-летний мужчина.