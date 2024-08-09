"Мы это увидим": что станет решающим в выборе между Трампом и Харрис

В США уже стало официально известно, кто будет участвовать в предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Это Камала Харрис и Дональд Трамп. В ближайшее время между ними должны состояться предвыборные дебаты.

Американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус рассказал 24 Каналу, что дебаты для каждого кандидата будут очень важными. От них, вероятно, будет зависеть судьба республиканцев и демократов.

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Тактика Трампа

Рамиз Юнус отметил, что вся предвыборная кампания Республиканской партии была построена вокруг противостояния Джо Байдену. После того, как он снял свою кандидатуру с предвыборной гонки, команде Трампа приходится быстро менять тактику.

Если Трамп будет давить на Харрис во время дебатов как и на Байдена, то разговор будет построен как будто между прокурором и преступником. У каждой из сторон будет своя фишка. Мы увидим шоу, на которое сильно будут реагировать те штаты, которые еще не выбрали своего кандидата,

– подчеркнул он.

Почему важны дебаты

Политолог отметил, что в США дебаты имеют очень большое значение для избирателей. Говорится не только о встрече Камалы Харрис и Дональда Трампа, но и о дебатах между потенциальными кандидатами в вице-президенты, в частности Джей Ди Вэнсом и Тимом Уолзом.

После этого можно будет четко понимать, кто победит на выборах в США. Я думаю, что Трамп с кандидатурой вице-президента допустил маленькую ошибку, если демократы смогут этим воспользоваться, то у республиканцев будут проблемы,

– высказался Рамиз Юнус.