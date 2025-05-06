Готовятся отстранить его от власти: в Кремле запустили идею о "преемнике Путина"

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно заговорил, что думает о своем преемнике. Очевидно, что это сделали не случайно.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что тут можно будет сделать много предположений и конспирологии. Но единственное, в чем можно быть уверенным – он специально это сказал.

К теме Ему нужно больше, чем Украина: СМИ раскрыли скрытый смысл "парадного перемирия" Путина

Почему Путин это сказал

Как отметил Клочок, тут может быть действительно много вариантов. Не стоит отбрасывать, что там готовят преемника Путина. И он рано или поздно появится.

Другой вариант. Путина могут готовить к отстранению от власти. Это – серьезный сценарий, который обсуждают в России. Особенно на фоне возможного принятия решения об окончании российско-украинской войны. Они всех целей своих не достигли,

– сказал Клочок.

При этом европейское лобби серьезно настроено поддерживать Украину в условиях войны. Тут даже функционирует координация между Европой и США, где Трамп также помогает. А параллельно в России идут огромные проблемы с экономикой.

Не стоит отбрасывать вариант, согласно которому Россия попытается вбросить все возможные ресурсы в войну. Кажется, что к этому склоняется представитель путинского режима Николай Патрушев. Он может попытаться отобрать в пользу государства собственность некоторых олигархов.

История с реприватизацией. Патрушев запустил ее еще в прошлом году. Олигархи, конечно, будут против этого. А зачем Патрушев это делает? Чтобы сделать из России типичный СССР только в пределах тех границ, которые сейчас есть. Мы пришли к выводу, что там рассматривали вариант организации социального быта у населения как в СССР. С дефицитом товаров, нехваткой денег, введением карточек,

– отметил Клочок.

Уже были данные, что на депозитных счетах россиян находится более 50 триллионов рублей, что больше годового бюджета России. Государство их вполне может забрать. Хотя сначала, вероятно, там попытаются "вытрясти" олигархов. Но это также просто один из вариантов.

Добавим, в своем интервью Путин рассказывал, что всегда думает о преемнике. Но якобы его должен выбрать российский народ.