"Времени все меньше": в Кремле возникли трудности с поисками преемника Путина

По данным ГУР Минобороны, в Кремле уже ищут замену Владимиру Путину. Мнения о том, что диктатора нужно отстранить от власти, есть у многих людей в России.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский. По его словам, в вопросе поиска преемника Путина есть определенные проблемы.

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В частности, очень сложно представить, каким будет механизм смены руководителя России.

"Дело в том, что для близких людей из его окружения Путин – гарантия их существования", – отметил Олевский.

Поэтому на место диктатора нужно найти консенсусную фигуру, которая не только будет гарантировать статус-кво российским элитам, но и будет "выглядеть как царь".

Нового царя нужно представить россиянам

По словам журналиста, чтобы появился новый царь, нужно успеть представить его обществу.

Времени на этот промежуточный период становится все меньше. Если представить, что завтра Путина не будет, и, например, на его место нужно посадить любого человека, его нужно представить россиянам,

– отметил Олевский.

По его словам, именно так в свое время происходило с самим Путиным. Когда в 1999 году Борис Ельцин ушел в отставку, то Путина как главу правительства назначили исполняющим обязанности президента.

"У нынешнего главы Кремля было несколько месяцев, во время которых взрывались дома, продолжалась Вторая чеченская война. Путина возили по стране и представляли России, чтобы россияне в него "влюбились", – рассказал журналист.

После этого "представления" в конце марта 2000 года Путин стал президентом, выиграв выборы.

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Трудности с поиском преемника Путина

Сейчас же, по словам Олевского, такого переходного периода не будет.

Давление очень большое. Есть много людей, которые хотят взять свое прямо сейчас. Это загоняет всех в патовую ситуацию,

– сказал журналист.

Он добавил, что сложно представить, что сейчас Путина заменит, например, оппозиционер Алексей Навальный. Впрочем, по мнению Олевского, именно Навальный является очевидной фигурой для тех, кто хочет сменить Путина. Ведь оппозиционер, по крайней мере, открыто заявлял о своих намерениях занять пост главы государства.

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