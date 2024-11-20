Начальник Генштаба ВСУ рассказал о количественном превосходстве российской армии

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что на некоторых направлениях российские войска в 4 –8 раз превосходят украинские. Однако за последний месяц на штурмы выходит гораздо меньше российских бойцов.

Несмотря на преимущество в людях, "противник тоже понемногу выдыхается", передает 24 Канал со ссылкой на интервью Анатолия Баргилевича, которое он дал Главкому.

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В каком состоянии российская армия

По словам Баргилевича, еще месяц назад, когда россияне выдвигались на штурм украинских позиций, с каждой боевой машины выходили 10 – 15 россиян. Однако сейчас ситуация изменилась.

Сейчас же иногда едет вражеская боевая машина на штурм, а из нее выскакивают по три – пять человек,

– говорит начальник Генштаба.

Баргилевич также отметил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы стабилизировать линию фронта на Донбассе. Начальник Генштаба отметил, что убежден в успешности этих действий.

Ранее командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ Игорь Скибюк сообщил, что российская армия продвигается на фронте, неся очень большие потери. По его словам, успех россиян нельзя сравнить с тем, насколько уменьшился их потенциал.