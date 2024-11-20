Попри перевагу в людях, "противник теж потроху видихається", передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Анатолія Баргилевича, яке він дав "Главкому".

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У якому стані російська армія

За словами Баргилевича, ще місяць тому, коли росіяни висувалися на штурм українських позицій, із кожної бойової машини виходили 10 – 15 росіян. Проте наразі ситуація змінилася.

Зараз же подеколи їде ворожа бойова машина на штурм, а з неї вискакують по три – п'ять чоловік,

– каже начальник Генштабу.

Баргилевич також зазначив, що українські захисники роблять усе можливе, щоб стабілізувати лінію фронту на Донбасі. Начальник Генштабу наголосив, що переконаний в успішності цих дій.

Раніше командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Ігор Скибюк повідомив, що російська армія просувається на фронті, зазнаючи дуже великих втрат. За його словами, успіх росіян не можна порівняти з тим, наскільки зменшився їхній потенціал.