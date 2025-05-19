Даже создавать прецедент одностороннего "жеста доброй воли" ему невыгодно – это одна из причин отказа от перемирия, но есть и другие. Политолог Олег Саакян в разговоре с 24 Каналом подробно рассказал о каждой из них.

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Почему Путин не соглашается на 30-дневное прекращение огня

Как отметил политолог, в Кремле опасаются внутреннего хаоса в армии, если боевые действия действительно будут прекращены.

Что делать с российскими военными? Просто расстреливать на отступлениях? Это делается в отдельных разделах во время атак, но без атак... Сажать, или что с ними делать?

– отметил он.

В условиях бездействия ситуация станет еще сложнее: часть солдат захочет отпуска, кто-то поедет к семье, некоторые могут совершить преступления – убийства, изнасилования, пьянство. Из-за этого образ так называемого "героя СВО" просто рухнет. На две недели армию еще можно будет чем-то занять, но дальше начнется деструкция.

Кроме того, Россия не имеет четкого плана, как возвращаться к боевым действиям после 30-дневного перемирия. За это время Украина будет активно вооружаться, западная поддержка не уменьшится, а санкции с России никто не снимет.

Более того, именно Россию обвинят в срыве перемирия, если боевые действия будут возобновлены. На этот раз переложить ответственность на Украину уже не получится, потому что в Европе четко понимают, что совместно с Украиной находятся "в одной лодке".

Поэтому не думаю, что Путин пойдет на всеобъемлющее и абсолютное 30-дневное прекращение огня,

– подчеркнул Олег Саакян.

В то же время не исключено, что могут появиться точечные инициативы, которые Путин сможет "продать" во время разговора с президентом США Дональдом Трампом.

К слову, аналитики Института изучения войны считают, что Россия пойдет на компромиссы только при существенных потерях на поле боя и экономического удара со стороны Украины и Запада.