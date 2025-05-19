Навіть створювати прецедент одностороннього "жесту доброї волі" йому невигідно – це одна з причин відмови від перемир'я, але ще є й інші. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом детально розповів про кожну з них.

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Чому Путін не погоджується на 30-денне припинення вогню

Як зауважив політолог, у Кремлі побоюються внутрішнього хаосу в армії, якщо бойові дії справді буде припинено.

Що робити з російськими військовими? Просто розстрілювати на відступах? Це робиться в окремих розділах під час атак, але без атак… Саджати, чи що з ними робити?

– зазначив він.

В умовах бездіяльності ситуація стане ще складнішою: частина солдатів захоче відпустки, хтось поїде до родини, дехто може вчинити злочини – вбивства, зґвалтування, пияцтво. Через це образ так званого "героя СВО" просто рухне. На два тижні армію ще можна буде чимось зайняти, але далі почнеться деструкція.

Крім того, Росія не має чіткого плану, як повертатися до бойових дій після 30-денного перемир'я. За цей час Україна активно озброюватиметься, західна підтримка не зменшиться, а санкції з Росії ніхто не зніме.

Ба більше, саме Росію звинуватять у зриві перемир'я, якщо бойові дії буде поновлено. На цей раз перекласти відповідальність на Україну вже не вийде, бо в Європі чітко розуміють, що спільно з Україною перебувають "в одному човні".

Тому не думаю, що Путін піде на всеосяжне та абсолютне 30-денне припинення вогню,

– наголосив Олег Саакян.

Водночас не виключено, що можуть з'явитися точкові ініціативи, які Путін зможе "продати" під час розмови із президентом США Дональдом Трампом.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія піде на компроміси лише за суттєвих втрат на полі бою та економічного удару з боку України та Заходу.