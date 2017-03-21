"Путин сейчас довольно улыбается": интервью с вице-маршалом Британии о перемирии

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Российские оккупанты путем огромных потерь получают определенные достижения на фронте, из-за чего диктатор Владимир Путин считает, якобы он побеждает в войне. Это может стать причиной, почему Путин не захочет идти на прекращение огня на фронте. Кроме того, прекращение огня не означает завершение войны. Для этого нужны надежные гарантии безопасности, которые США не хотят предоставлять, а в Европе сейчас паника.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл в интервью 24 Канала заметил, что единственный человек, который сейчас доволен ходом событий по войне, – это Путин. Как к этому причастен Трамп, что ждет Украину летом и что самое сложное в завершении войны – читайте далее в материале.

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ВСУ ждет очень тяжелое лето

Ожидаете ли вы, что Владимир Путин согласится на соглашение о прекращении огня?

Короткий ответ – нет. Мы можем вдаваться в подробности, но как бывший военный офицер, я могу сказать, что обычно вы получаете прекращение огня только тогда, когда обе стороны находятся в тупике. Они или борются друг с другом, но никто не выигрывает, или они обе видят выгоду в том, чтобы остановиться, или наступает конец войны, когда одна сторона выиграла, а другая проиграла. Сейчас ни того, ни другого не происходит.

Откровенно говоря, Украина проигрывает на поле боя, Путин наступает. Он вытесняет украинские войска с Курщины, продвигается на Донбассе. Почему он должен был бы останавливаться? Думаю, что Дональд Трамп достаточно сильно давил на Украину, на президента Владимира Зеленского, чтобы он был готов к переговорам. Впрочем, нужны обе стороны, чтобы договориться о прекращении огня.

Полное интервью с вице-маршалом ВВС Британии: смотрите видео

Сейчас очень трудно понять, почему президент Путин должен был бы остановиться. Думаю, в конце концов все зависит от того, какие сейчас цели у Путина – чего он пытается достичь? На данный момент, если он продвигается на поле боя, он остановится только тогда, когда достигнет своих целей. Сейчас не похоже, что он уже это сделал. Поэтому короткий ответ – не думаю, что мы увидим прорыв в переговорах.

Однако президент Трамп поставил "мяч" на сторону России. Он, вероятно, действительно верит, что Путин хочет остановить войну. Трамп дал ему возможность остановиться. Воспользуется ли Путин этой возможностью – придется подождать и посмотреть.

Если Владимир Путин не воспользуется этой возможностью от Трампа, чтобы остановить войну, что будет дальше?

Недавно большинство из нас были очень обеспокоены тем, что президент Трамп остановил военную помощь Украине и прекратил делиться разведданными. Из тех двух пунктов я меньше переживал из-за того, что военная помощь прекратится. Военная помощь из США уже прекращалась в 2023 году на несколько месяцев из-за споров в Конгрессе. Однако Украина имеет большие запасы оружия.

В то же время прекращение обмена разведанными – это серьезный вызов. Поэтому мне очень приятно видеть, что США возобновили военную помощь и, что важнее, снова начали обмен разведанными. Однако риск заключается в том, что Трамп ослабил Украину, следовательно, подбодрил Путина. Кто знает, как далеко еще могут зайти Путин и его войска.

Сейчас для Украины очень тяжелое время на поле боя, особенно если сообщения указывают на то, что Силы обороны Украины не смогут долго удерживать захваченную территорию в России. Как правило, зима – не лучшее время для боев, потому что на деревьях нет листьев, земля твердая, но Россия продолжает борьбу. Поэтому как только начнется настоящая весна, это может быть очень трудно. Думаю, впереди Украину ждет очень тяжелое лето.

Согласится ли Путин на завершение войны

Чем рискует Путин, если не примет это предложение от Дональда Трампа?

Президент Путин, вероятно, не хочет останавливать войну. Вероятно, у него есть список того, что он хочет:

чтобы США не позволили Украине вступить в НАТО;

чтобы с России сняли все санкции;

чтобы Россию вернули в G8;

чтобы решение Международного суда было отменено.

Куча вещей, на которые Запад не пойдет. Но Путин может выложить все это на стол и сказать, "если вы мне это предложите, то я остановлюсь". Это очень усложнит жизнь президенту Трампу, потому что он хочет остановить войну, но не хочет вознаграждать президента Путина.

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Гораздо более сложный вопрос заключается в том, что со стороны Великобритании, Европы, а также со стороны Запада в целом, чувствуется, что президента Владимира Зеленского маргинализировали, то есть его роль и влияние на международной арене значительно уменьшились или стали менее заметными.

Такое ощущение, что он не является частью разговора. Но это именно ваша страна подверглась вторжению. Именно Украина потеряла сотни тысяч военных, миллионы людей переселились, целые общины сравнялись с землей. Это не может быть прекращением огня или прекращением войны без участия Украины в этом.

Еще одно мое беспокойство заключается в том, что Дональд Трамп просто хочет, чтобы война была прекращена. Но президент Путин все еще хочет прекратить существование Украины, он не признает, что Украина имеет право на существование. Поэтому даже если война прекратится сегодня – она начнется снова. Поэтому ключевой вопрос – это гарантии безопасности. США не хотят их предоставлять, говорят о соглашениях с полезными ископаемыми. Так как Европа предоставит эти гарантии?

Сейчас в Европе паника, поэтому сейчас есть много вопросов без ответов. Единственный человек, который, вероятно, сидит сложив руки с сигаретой, поглаживая своего кота, как Блофельд в Джеймсе Бонде, – это президент Путин, который довольно улыбается сейчас, ведь он даже не мог ожидать, что все пойдет так хорошо для него не только на поле боя, но и с новым американским президентом.

Поэтому я вижу в этом прекрасную возможность для России. Я просто надеюсь, что президент Трамп осознает и знает, что он делает, потому что сейчас это выглядит так, будто он пытается передать победу президенту Путину. Не только сейчас, но и в будущем.

О "спектакле" Путина на Курщине

Путин недавно посетил командный центр российской армии в Курской области. Он был одет в военную форму. Вы воспринимаете это как своеобразный месседж Западу, что он не хочет останавливать эту войну?

Я не уверен, что эта постановка была для международной аудитории. Его форма была очень чистой. Она не была выгоревшей. У военной формы темно-зеленый цвет становится все светлее и светлее, когда вы стираете ее много раз. Она была еще новенькая, очень яркая. Он выглядел старым мужчиной в той военной форме. Она не была похожа на униформу бойца. Посмотрите, сколько ему лет – 74. На тех кадрах он выглядел таким старым.

Это первый раз, когда он посетил Курщину с тех пор, как туда зашла Украина. Думаю, это было для его российской аудитории, которая спрашивает, почему Путин позволил вторгнуться в Россию? Поскольку Путин не знал, когда ему удастся захватить территорию обратно, он не посещал ее. Думаю, сейчас он очень уверен, что его военные вот-вот вытеснят Украину, поэтому хочет ассоциировать себя в военной форме с великой победой России.



Путин на Курщине / Скриншот из видео

Не думаю, что кто-то на Западе вообще обращает внимание на то, что он носит. Как бы ни закончилась эта война, Путин захочет продемонстрировать российскому народу, что это была великая победа России, что это стоило жертв, потраченных средств, инфляции и влияния на экономику. Думаю, он готовит почву для того, чтобы продемонстрировать, что он был великим российским лидером военного времени, который принес эту великую "победу" своей нации. Именно об этом была эта картина.

Вы упомянули, что он выглядел довольно старым. Верите ли вы, что это действительно был Путин?

Знаю, что есть много людей, которые предполагают, что могут быть двойники Путина. Я не хочу дискутировать об этом. Я военный. Имеет ли это какое-то значение для стратегии? Нет, не имеет. Думаю, если бы вы были солдатом на месте и встречались с Путиным раньше, а потом приехал другой Путин, то вы бы знали, что этот не настоящий.

И это, я думаю, было бы очень сложно для Путина, потому что слухи быстро распространяются. Я признаю, что Путин должен защитить себя. Он знает, что вполне может быть непопулярным лидером в армии, потому что военные – это люди, которые потеряли много жизней.

Способ, которым российские войска воюют на передовой, означает, что они принимают массовые потери, но это обеспечивает продвижение на поле боя. Многие солдаты теряют много друзей, много коллег. Поэтому я подозреваю, что Путин хотел бы быть очень осторожным, если бы посетил линию фронта с солдатами с оружием. Он не хотел бы давать никому шанса отомстить ему.

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По вашему мнению, жалеет ли Владимир Путин о вторжении в Украину?

Это очень хороший вопрос. Я оглядываюсь на февраль 2022 года, когда российские войска скопились у украинской границы, а затем осуществили наступление на Киев. Были сообщения о том, что многие из российских солдат имели при себе парадную форму, ведь ожидал, что их встретят в Киеве с цветами и поблагодарят. Это был массовый провал в разведке. Это было очень унизительно для президента Путина.

Он всегда называл это так называемой "специальной военной операцией". Мы увидели, что война двигалась вперед и набирала обороты, но сейчас очевидно, что Путин обеспечивает безопасность. Тот сухопутный мост из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, соединяющий Россию с Крымом, дает гораздо больше безопасности жизненно важному порту в Севастополе для России.

Россия не ожидала, что через 3 года все еще будет воевать. Впрочем, думаю, Владимир Путин видит свое место в истории. В его кабинетах стоят большие статуи Петра I и некоторых героев бывшего Советского Союза. Он видит свое место в истории в том, чтобы вернуть себе некоторые из тех наций, которые когда-то были Советским Союзом. Хотя он, видимо, не ожидал, что будет так трудно, если посмотреть на это через другую призму.

Возможно, Путин очень боялся НАТО. Сейчас он меньше боится НАТО, потому что ему удалось напугать западных политиков, чтобы они не вмешивались. Он почувствовал, что сформировал новые отношения с Ираном, с Северной Кореей, с Китаем. Поэтому в определенном смысле, он может считать, что делает Россию снова великой.

Знаю, что это звучит странно с точки зрения Украины, но это все о его собственной аудитории, его собственной истории, как он пишет ее. Поэтому да, думаю, он будет удивлен, что это заняло так много времени, но стратегически он будет очень доволен тем, что произошло на данный момент.

Что самое сложное в завершении войны

О сценариях развития событий в случае договоренности о прекращении огня – может ли Россия нарушить это соглашение, напав на Сумы или в направлении Киева?

Одно дело – иметь перемирие, совсем другое – какая есть среда безопасности, чтобы Россия снова не пошла в атаку.

Многие на Западе, а особенно Трамп, просто видят в этом возможность остановить боевые действия и прекратить убийства. Скажу как военный: если ты не решил проблему – ты не закончишь войну. Битва может остановиться, но вы не закончите войну.

Последний раз, когда я приезжал в Украину в октябре, мне несколько раз напоминали, что война началась не в 2022 году. Это началось не в 2014 году. Россия уже 300 лет в разных формах атакует Украину и пытается уничтожить украинский народ, его язык, культуру, цивилизацию и самобытность. Поэтому прекращение огня – это не окончание войны. Нужна прочная среда безопасности в послевоенное время. И это самый сложный разговор.

Владимир Зеленский признал, что ему нужна американская помощь. Поэтому он согласился вести переговоры, но очень четко сказал, что не может позволить договариваться о мире, если нет четких гарантий безопасности.

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Я помню историю. 1994 год, Будапештский меморандум. Украина была третьей по величине ядерной державой и согласилась отдать свое ядерное оружие в обмен на железную гарантию суверенитета страны. Через 20 лет Путин идет в атаку, а Запад в основном ничего с этим не делает. Память об этом не позволит президенту Зеленскому согласиться подписать "клочок бумаги". Это должно быть что-то более прочное.

Именно это США, Запад, Европа, Британия пытаются решить. А именно – как организовать эту среду безопасности. Конечно, Путин против этого, потому что он захочет сохранить возможность еще одного наступления на Украину в будущем.

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Какими могут быть надежные гарантии безопасности? Способны ли Великобритания, Франция и другие европейские союзники обеспечить их без поддержки США?

Это очень сложный вопрос. Почему это сложно? Например, в одной из военных оценок говорилось, что нам нужно иметь 100 тысяч солдат в Украине для гарантий безопасности. У нас есть 74 тысячи солдат в британской армии. Кажется, будто их почти достаточно. Но часть из них проходит обучение, а другие занимаются логистикой. Это около 30 – 35 тысяч.

Если вы захотите, чтобы они постоянно присутствовали в Украине, допустим 4 месяца подряд, тогда вам нужно было бы развернуть одну команду, а другую уже готовить к развертыванию. Команда, которая только что вернулась, должна получить отпуск и перерыв. Итак, вам надо иметь 3 подразделения, что уже втрое превышает количество сил, которые фактически там развернуты.

Если у вас есть 30 тысяч доступных солдат, то вы сможете поддерживать только 10 тысяч на местах одновременно. Если Великобритания может выделить только 10 тысяч, то, допустим, Великобритания и Германия тоже смогут предоставить столько же. Но это все равно даже не половина от необходимых сил. Откуда же возьмутся другие силы?

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Польша сейчас тратит гораздо больше денег на оборону, но если бы я был поляком, то больше переживал бы за защиту своей страны, чем за введение войск в Украину. Есть некоторые страны, вроде Италии, которые до сих пор не относятся к этому очень серьезно. Поэтому на практике все очень сложно.

Британский премьер-министр говорил, что они не хотели обеспечить бесполетную зону в начале войны. Но бесполетная зона была бы эффективным способом остановить наступление России. Западные технологии в воздухе намного лучше российских. Россия на протяжении последних 3 лет показывала, как работает на этом направлении. Запад собирает всю эту информацию и теперь гораздо лучше понятно, как все это высококлассное оружие работает.

Я считаю, что обеспечение бесполетной зоны было бы очень эффективным способом внести свой вклад в определенную форму послевоенной среды безопасности, но это непросто.

Несмотря на разговор Путина с Трампом Россия продолжает атаковать ракетами и дронами Украину. Это может быть знаком, что Путин не доволен предложением Трампа о прекращении огня и даже, что он хочет унизить Трампа.

Да, есть опасность. Мы реагируем на все, что происходит ежедневно. Идет война и Путин и его войска будут делать все возможное для достижения своих целей. Они не останавливаются. Мы не договорились о прекращении огня. Они продолжают давить. Подозреваю, что мы поступили бы так же, если бы поменялись местами. Не думаю, что Путин хочет унизить президента Трампа. Он не хотел бы наживать себе врага из крупнейшего государства в мире.

Есть ряд военных аналитиков, которые считают, что Запад сделал достаточно, чтобы Украина не проигрывала, но не достаточно, чтобы помочь ей победить. Военные силы на Западе гораздо мощнее, чем российские. Если бы мы вмешались, то сразу остановили бы Россию. Если бы Путин стал врагом Трампа и тот вдруг решил бы вмешаться в войну, то это было бы не то, чего хочет Россия.

Путин на каждом шагу пытался напугать Запад, чтобы он не вмешивался, поэтому я буду очень удивлен, если Путин захочет обидеть президента Трампа. Президент США предлагает Путину вариант выхода и способ положить конец войне. Я был бы очень удивлен, если бы Путин его унизил.