Единственное, что действует на ХАМАС – военное давление, – Нетаньяху назвал условие прекращения огня в Газе

Прекращения огня в Газе не будет без освобождения заложников. Возможны разве что короткие паузы.

Об этом заявил премьер Израиля. Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Газе, если не будут освобождены заложники.

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"Не будет без освобождения заложников"

Не будет общего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников,

– подчеркнул Нетаньяху.

В то же время добавил, что возможны тактические небольшие паузы – "час здесь, час там".

"У нас они были и раньше. Я предполагаю, что мы проверим обстоятельства для того, чтобы разрешить ввоз товаров, гуманитарных грузов или чтобы наши заложники, отдельные заложники могли выйти", — отметил чиновник.

По мнению премьера, общее прекращение огня помешает усилиям Израиля по освобождению заложников.

Единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС — это военное давление, которое мы оказываем,

— подчеркнул Нетаньяху.

Если же боевики согласятся освободить заложников, то, по словам премьера, для этого огонь прекратят.

По официальным данным, группировка боевиков сейчас содержит 241 человек.

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