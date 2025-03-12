Украина согласилась на 30-дневную остановку огня: в ISW проанализировали позицию России

Во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня. Однако в России выражают неприятие этого предложения, хотя прокремлевские СМИ пытаются показать эту реакцию как "умеренную для внутренней аудитории".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Важно Украина и США сделали совместное заявление по итогам переговоров в Джидде

В ISW проанализировали позицию России по прекращению огня

В Джидде 11 марта состоялась встреча делегаций Украины и США. Во время мирных переговоров в Саудовской Аравии согласовали 30-дневное прекращение огня в Украине при условии согласия России. По результатам переговоров, США также возобновили предоставление помощи Украине и обмен разведывательными данными.

В совместном заявлении Украины и США отметили, что взаимность России по 30-дневному прекращению огня является ключом к достижению мира. Кроме того, прекращение огня может быть продолжено, если все стороны согласятся. Комментируя временное прекращение огня, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что перемирие будет включать прекращение боевых действий по всей линии фронта, мораторий на ракетные удары большой дальности и удары беспилотников, а также прекращение операций в Черном море. В то же время Зеленский отметил, что Россия также должна согласиться на такие условия.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что Россия должна дать ответ на предложение о 30-дневном прекращении огня "как можно скорее". Однако аналитики ISW считают, что российские ультранационалисты и чиновники уже выразили свое неприятие предложения о прекращении огня.

Так, российские "военкоры" и блогеры утверждают, что США и Украина якобы "откажутся" от мира "при первой же возможности", а война в Украине является "экзистенциальной для России". Поэтому, блогеры считают, что принятие предложения о 30-дневном прекращении огня является "предательством и саботажем".

Похожую позицию высказал и депутат госдумы, бывший командующий 58-й общевойсковой армии России генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его мнению, Россия не должна соглашаться на "неприемлемое" предложение о 30-дневном прекращении огня, поскольку это якобы позволит Украине перевооружиться и перегруппироваться.

Сейчас в Кремле официально не ответили на предложение США о перемирии. В то же время прокремлевские СМИ пытаются подать заявления блогеров и некоторых чиновников как общий ответ на предложение о прекращении огня.

Российские государственные СМИ, вероятно, пытаются показать реакцию России как умеренную для внутренней аудитории, пока официальные лица Кремля не сделают публичных заявлений и не создадут основу для более широкого освещения этого предложения в российских средствах массовой информации,

– отметили в ISW.

В то же время в МИД России добавляют, что не исключают контактов с США в течение следующих дней. Официально не объявляли о главных темах переговоров, однако, очевидно, что представители будут говорить о перемирии.