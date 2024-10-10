Мы не рассматриваем прекращение огня в обмен на западные гарантии, – Зеленский

Украина не рассматривает возможность прекращения огня в обмен на гарантии от партнеров. Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких дискуссий о перемирии нет.

Об этом президент Украины заявил на пресс-брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Зеленский добавил, что узнал о таких "дискуссиях" из СМИ.

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Зеленский сделал заявление относительно слухов о прекращении огня

На днях ранее в сети ходили слухи, что Владимир Зеленский якобы готов прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта. Говорилось якобы о варианте без признания потери территорий и в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрое вступление в ЕС.

Впрочем, на брифинге после встречи с Макроном президент Украины опроверг такие слухи. Он заявил, что прекращение огня на фронте не является темой дискуссий с партнерами.

Это не является темой наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно,

– заявил Зеленский.

На днях ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится, что союзники Украины якобы ожидают более гибкого плана прекращения огня. В СМИ предполагали, что Зеленский якобы может решиться на такой шаг в обмен на гарантии безопасности. В частности итальянская газета Corriere della Sera написала, что президент Украины может рассматривать вариант прекращения войны на фронте.

В то же время практически одновременно испанская El Mundo опубликовала материал о том, что Владимир Зеленский категорически отказывается принимать любой другой мирный план кроме Формулы мира.

Впоследствии советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин также опроверг все слухи, которые распространялись в сети. Он отметил, что существует Формула мира, в которой четко сформировано видение Украины о прекращении войны.