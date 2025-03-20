Украина подготовит список объектов инфраструктуры для избежания разногласий, –Зеленский

Продолжаются переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Владимир Зеленский прокомментировал это.

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время следующей встречи в Саудовской Аравии передаст США перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента.

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Без атак на критическую и энергетическую инфраструктуры

По его словам, такой список необходим, чтобы избежать разного понимания между сторонами относительно возможных договоренностей.

Зеленский объяснил, что этот вопрос он поднял во время разговора с Дональдом Трампом.

Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, смысл следующий: прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также другую гражданскую инфраструктуру,

– отметил лидер государства.

Зеленский также сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии американские чиновники встретятся отдельно и с украинской, и российской делегацией.