Украина подготовит список объектов инфраструктуры для избежания разногласий, –Зеленский
- Украина готовит список объектов гражданской инфраструктуры для защиты от российских атак, который будет передан США во время встречи в Саудовской Аравии.
- Зеленский обсудил вопрос прекращения атак на энергетическую инфраструктуру с Дональдом Трампом, чтобы избежать разного понимания между сторонами.
Продолжаются переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Владимир Зеленский прокомментировал это.
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время следующей встречи в Саудовской Аравии передаст США перечень объектов гражданской инфраструктуры, которые должны быть защищены от атак России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента.
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Без атак на критическую и энергетическую инфраструктуры
По его словам, такой список необходим, чтобы избежать разного понимания между сторонами относительно возможных договоренностей.
Зеленский объяснил, что этот вопрос он поднял во время разговора с Дональдом Трампом.
Из того, о чем мы говорили с президентом Трампом, смысл следующий: прекращение огня по безопасности энергосистем обеих стран. То есть без каких-либо атак на энергетическую инфраструктуру, а также другую гражданскую инфраструктуру,
– отметил лидер государства.
Зеленский также сообщил, что 24 марта в Саудовской Аравии американские чиновники встретятся отдельно и с украинской, и российской делегацией.