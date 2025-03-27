Россия хочет взять под контроль продуктовый коридор в Черном море, но не сможет, –Зеленский

Украина и Россия при посредничестве США договорились о временном прекращении огня в Черном море. Владимир Зеленский объяснил, для чего это врагу.

Президент Украины сказал, что Россия хочет взять под контроль продуктовый коридор в Черном море, однако он также убежден, что ей не удастся. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью для Eurovision News.

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Украина контролирует ситуацию

Зеленский объяснил, что прекращение огня в Черном море нужно россиянам, ведь они осознают то, что уже длительное время не контролируют коридор в Черном море.

Мы за это боремся, потому что это шаг к окончанию войны, но мы контролируем ситуацию в Черном море. Часть их Черноморского флота на дне, или они спрятаны, и это то, что на сегодня происходит,

– подчеркнул украинский лидер.

Он также добавил, что Россия была готова идти на прекращение огня по энергетике, если это энергетика и Черное море. В то же время Украина в целом была готова на полное прекращение огня.