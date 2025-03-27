Президент України сказав, що Росія хоче взяти під контроль продуктовий коридор у Чорному морі, проте він також переконаний, що їй не вдасться. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю для Eurovision News.

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Україна контролює ситуацію

Зеленський пояснив, що припинення вогню в Чорному морі потрібне росіянам, адже вони свідомі того, що вже тривалий час не контролюють коридор в Чорному морі.

Ми за це боремося, бо це крок до закінчення війни, але ми контролюємо ситуацію в Чорному морі. Частина їхнього Чорноморського флоту на дні, або вони сховані, і це те, що на сьогодні відбувається,

– підкреслив український лідер.

Він також додав, що Росія була готова йти на припинення вогню по енергетиці, якщо це енергетика і Чорне море. Водночас Україна в цілому була готова на повне припинення вогню.