Новые сигналы из России: решится ли Путин пойти на прекращение огня

Сегодня война наносит тяжелые удары экономике России. Продолжение боевых действий может стоить российской верхушке утраты власти. Поэтому логическим решением для Кремля было бы согласиться на прекращение огня.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, осознает ли Владимир Путин и российские элиты риски продолжения войны. Он объяснил, каким силам в России не выгодно перемирие.

Какую идею по окончании войны могут предложить США?

Фесенко считает, что Путин не определился, стоит ли ему согласиться на прекращение огня.

Однако есть сигналы, что Россия готова к диалогу. На это, по его словам, указывают и украинская разведка, и статьи в западных медиа, и даже материалы отдельных российских деятелей, в частности, вызвавшая большую дискуссию публикация российского олигарха Андрея Мельниченко.

Это сигнал, что Россия желает договариваться. Другое дело, что Путин хочет договариваться на своих условиях. Это сейчас вряд ли сработает,

– предположил политолог.

В то же время, накануне визита в США Владимира Зеленского звучат определенные заявления от американских политических деятелей, в частности от Госсекретаря Марко Рубио. После встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым он сказал, что Анкоридж остался в прошлом, и нужно использовать новые идеи, подходы для завершения российско-украинской войны.

Ключевая новая идея, которая не такова в экспертном обсуждении, но она нова для США и России, – нужно начинать с прекращения огня. Если американцы будут продвигать эту идею и давить на Россию, то, по его мнению, некоторые шансы на ее реализацию появятся.

Однако в российском обществе и элитах, как считает политолог, нет консенсуса по завершению войны. Одна часть стремится к ее окончанию, в частности, на условиях прекращения огня, из-за рисков для собственного бизнеса и будущего режима.

Однако вторая, меньшая часть хочет продолжать войну. Это наиболее агрессивная прослойка российских элит – военные, ФСБшники, и часть путинского окружения, наиболее пораженная имперским вирусом,

– объяснил Владимир Фесенко.

Он отметил, что сам Путин, по всей вероятности, склоняется к тому, чтобы война продолжалась. Пока не заметна его готовность к реальным мирным переговорам. У него еще есть иллюзия, судя по его заявлениям, что он может выиграть войну.

Политолог предположил, согласится ли Путин на прекращение огня: смотрите видео

Эта уверенность главы Кремля подпитывается информацией, которую ему дает российский Генштаб – те же военные, которые хотят и дальше, чтобы их статус был высоким, и они продолжали зарабатывать на войне, поэтому и хотят ее продолжения. Они, по словам Фесенко, предоставляют Путину ложную информацию о боевых действиях, ситуации в Украине. Благодаря этому и сохраняется его иллюзия и в этом сейчас главная проблема.

Отметим, что западные СМИ пишут о том, что Украина и США обсуждают возможность взаимного прекращения воздушных атак. Это предложение планируется показать россиянам во время нового раунда мирных инициатив. Ранее Путин отказывался от перемирия в воздухе, однако, удары украинских сил по российской территории могут заставить его пересмотреть свою позицию.