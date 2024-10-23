Прекрасно все видят: как россияне терроризируют людей на Херсонщине

С начала полномасштабного вторжения россияне сознательно терроризируют гражданское население Украины. На прифронтовой Херсонщине люди ежедневно страдают от атак с воздуха. Особенно это касается областного центра.

О тактике террора мирного населения 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский, подчеркнув, что оккупанты прекрасно понимают последствия своих атак.

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Россияне целят по спецтехнике и гражданскому транспорту

По словам Юрия Соболевского, чаще всего оккупанты используют FPV-дроны. В таком случае они могут контролировать как маршрут, так и выбирать цель. Поэтому нет сомнений в том, что по гражданским россияне бьют сознательно.

Большинство прилетов по жилой застройке. Также сбрасывают взрывчатку по частному гражданскому транспорту, по спецтранспорту: скорая, ГСЧС, коммунальные службы. Они прекрасно все видят, куда бьют. Сознательная тактика террора продолжается,

– отметил Юрий Соболевский.

Чиновник добавил, что уже в течение текущего дня в результате вражеского обстрела в Херсоне предварительно есть раненый. Город подвергается вражеским обстрелам ежедневно и каждую ночь. В частности, недавно россияне сбросили взрывчатку на машину скорой помощи.