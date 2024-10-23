Про тактику терору мирного населення 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, наголосивши, що окупанти чудово розуміють наслідки своїх атак.

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Росіяни цілять по спецтехніці та цивільному транспорту

За словами Юрія Соболевського, частіше за все окупанти використовують FPV-дрони. В такому випадку вони можуть контролювати як маршрут, так і обирати ціль. Тому немає сумнівів у тому, що по цивільним росіяни б'ють свідомо.

Більшість прильотів по житловій забудові. Також скидають вибухівку по приватному цивільному транспорту, по спецтранспорту: швидка, ДСНС, комунальні служби. Вони чудово все бачать, куди б'ють. Свідома тактика терору триває,

– зауважив Юрій Соболевський.

Чиновник додав, що вже протягом поточного дня внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні попередньо є поранений. Місто зазнає ворожих обстрілів щодня та щоночі. Зокрема, нещодавно росіяни скинули вибухівку на машину швидкої допомоги.