Прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым: чего требует новая коалиция в Германии от России

В Германии новая правящая коалиция требует, чтобы Россия прекратила войну на украинском Донбассе и вернула Крым. Интересно, что несмотря на такие требования они хотят тесно сотрудничать с Кремлем.

В коалиции уверяют, что хотят решить замороженные конфликты в регионе. Мирное урегулирование конфликта на Донбассе и снятие ответных санкций с России зависит от полного выполнения Минских соглашений.

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Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма,

– говорится в тексте коалиционного соглашения.

Сферы возможного сотрудничества Германии и России

Новая немецкая коалиция хочет сотрудничать с Россией в вопросах энергетики и глобальных проблем.

Для российской молодежи до 25 лет намерены запустить безвизовые поездки.

В то же время немецкая коалиция критикует ограничение гражданских и демократических свобод в России.

Что известно о новой коалиции в Германии