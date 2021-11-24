Прекратить войну на Донбассе и вернуть Крым: чего требует новая коалиция в Германии от России
Источник:spiegel.de
В Германии новая правящая коалиция требует, чтобы Россия прекратила войну на украинском Донбассе и вернула Крым. Интересно, что несмотря на такие требования они хотят тесно сотрудничать с Кремлем.
В коалиции уверяют, что хотят решить замороженные конфликты в регионе. Мирное урегулирование конфликта на Донбассе и снятие ответных санкций с России зависит от полного выполнения Минских соглашений.
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Мы требуем немедленно положить конец попыткам дестабилизации Украины, насилию на Востоке Украины и незаконной аннексии Крыма,
– говорится в тексте коалиционного соглашения.
Сферы возможного сотрудничества Германии и России
Новая немецкая коалиция хочет сотрудничать с Россией в вопросах энергетики и глобальных проблем.
Для российской молодежи до 25 лет намерены запустить безвизовые поездки.
В то же время немецкая коалиция критикует ограничение гражданских и демократических свобод в России.
Что известно о новой коалиции в Германии
- 26 сентября в Германии состоялись выборы за новый состав Бундестага, в которых победила Социал-демократическая партия (SPD) – 25,7% голосов.
- Коалиционные переговоры после парламентских выборов в Германии длились 2 месяца. В коалиционном соглашении согласовали, что правительство страны возглавит лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц.
- Приоритетами коалиции назвали борьбу с изменением климата и продвижение цифровых технологий.