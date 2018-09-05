Прелюдия к масштабному наступлению: западные СМИ об авиаударах России по Сирии

Режим сирийского диктатора Башара Асада, поддерживаемый Россией, готовит масштабное наступление на Идлиб – последний крупный опорный пункт оппозиции, расположенный вдоль северо-западной границы Сирии с Турцией. Информация о запланированной атаке появилась в СМИ на прошлой неделе. Аналитики опасаются, что это может стать финальным противостоянием в регионе с потерей влияния Запада на конфликт.

Западная пресса проанализировала, какие последствия будет иметь наступление на Идлиб и как оно может изменить расстановку сил в Сирии.

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Прелюдия к российско-сирийскому наступлению

4 сентября, после трехнедельного перерыва российская авиация возобновила авиаудары, направленные на западную часть территории Сирии, один из немногих очагов сопротивления, еще контролируемых повстанцами. Несмотря на предостережения американского президента Дональда Трампа от "серьезной гуманитарной ошибки", высказанные им в этот же день, режим Дамаска вместе со своими российскими союзниками устроил прелюдию к российско-сирийскому наступлению против провинции Идлиб, которого так опасались страны Запада, пишет Le Figaro.

Как минимум двадцать атак были осуществлены тремя российскими самолетами, взлетевшими с российской военной базы "Хмеймим" в Сирии. Погибли как минимум девять гражданских лиц, среди них – пятеро детей. Однако со стороны российского министерства обороны, чьи самолеты предоставляют войскам Башара Асада беспрецедентную поддержку с воздуха, без которой Дамаск был бы не в состоянии отвоевать Идлиб, не было сделано никаких комментариев, отмечает издание.

Надо дождаться ближайших дней, чтобы увидеть, будут ли продолжаться авиаудары, и понять истинную природу целевых групп. Наступление может продлиться путем ограниченных артиллерийских обстрелов, которые возникают в разное время на отдельных участках, прежде чем начнется большая общая атака,

– считает Кирилл Семенов, аналитик Центра исламских исследований Института инновационного развития.

В последние дни Дамаск, Москва и Иран не скрывают своего намерения "покончить" с Ідлибом, продолжает автор статьи. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, речь идет о "гнезде терроризма", которое подрывает мирный процесс и служит тыловой базой для подготовки атак против российских сил.

"Дамаск использует ту же риторику, что и Кремль, однако на самом деле ситуация сложнее: провинция преимущественно контролируется джихадистами группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", которой руководят боевики бывшего сирийского крыла "Аль-Каиды". По другую сторону находятся различные мятежные группировки, спонсируемые Турцией, которая, в свою очередь, является союзником России. На месте оба лагеря, которые выступают против Асада, ведут междоусобную борьбу", – поясняет французская газета.

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"Генеральная репетиция"

Тем временем 1 сентября Россия внезапно начала семидневные совместные учения Военно-морского флота и Военно-космических сил в Средиземном море. Эти масштабные маневры, по мнению многих экспертов, является "генеральной репетицией" наступления на Идлиб.

Военные учения России в Средиземном море – это генеральная репетиция наступления на Идлиб

Военные учения должны завершиться в четверг, 6 сентября, то есть накануне саммита в Тегеране между русским, турецким и иранским президентами. Анкара, участница мирного процесса в Астане, которая выбрала Идлиб как "зону деэскалации конфликта", сейчас является единственным противовесом массированному наступлению против этой территории, констатирует французское издание. Однако, по мнению старшего научного сотрудника Центра Харири на Ближнем Востоке Файзала Итана, вряд ли турецкий лидер Реджеп Эрдоган окажется на пути Кремля в Идлибе.

И у режима Асада, и у России одна цель: восстановить суверенитет режима в Сирии. Идлиб – не исключение и никогда им не был. Да, вполне возможно, что Турция, Россия и режим Асада заключат соглашение, после чего Асад получит Идлиб без боя. Только в этом случае поддержка России становится для сирийского диктатора неактуальной,

– цитирует Atlantic Council слова эксперта.

Для Анкары лучший вариант – договориться о том, чтобы режим Асада захватил Идлиб с минимальной жестокостью, и перевести беженцев из Турции в другие территории Сирии, добавил Итан.

Угроза масштабной гуманитарной катастрофы

Население Идлиба составляет около трех миллионов человек. Десятки тысяч сирийцев, которые попали в ловушку в других частях опустошенной войной страны, эвакуировали туда после соглашений о прекращении огня с режимом Башара Асада. Из-за нападения на Идлиб может произойти масштабная гуманитарная катастрофа, в Сирии осталось всего несколько безопасных мест, куда можно эвакуировать гражданских.

30 августа во время пресс-конференции с Сергеем Лавровым глава МИД Сирии Валид Муалем пообещал, что сирийское правительство, в случае наступления на Идлиб, попытается минимизировать количество жертв среди мирного населения. Сирийский дипломат предложил, чтобы мирным гражданам, которые ранее бежали в эту провинцию на севере страны, дали возможность эвакуироваться в другие районы Сирии, однако неизвестно, станет ли Россия ждать, пока Идлиб покинут мирные жители.

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Мирное население может не успеть покинуть Идлиб до российско-иранского наступления. Фото: Getty Images

США и Европа останутся в стороне?

Наступление на последний бастион повстанцев Идлиб, вероятно, будет действительно жестоким. Но развитие событий логично. Единственная проблема: Европы и Запада больше нет в уравнении о мирном урегулировании. Окончательное решение о результате сирийской войны примут в Москве, а не в США,

– убежден журналист немецкого издания Handelsblatt Озан Демиркан.

В любом случае наступление является и лакмусовой бумажкой для отношений между игроками, которые стремятся к власти в регионе, продолжает он. То, что члены сирийской тройки, состоящей из России, Ирана и Турции, будут должным образом сотрудничать друг с другом, еще не гарантировано. В худшем случае может возникнуть конфликт интересов – с разрушительными последствиями для мирного населения Сирии, предостерегает автор публикации.

Три "крестных отца" Сирии (слева направо): Реджеп Эрдоган, Владимир Путин, Хассан Рухани

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Очевидным является то, что "три крестных" родителя Сирии не будут принимать во внимание интересы США и Европы, чтобы "распилить" регион. Однако открытым остается вопрос о реакции главы Белого дома на потенциальное наступление в Идлибе. Не похоже, что Трамп готов "потерять лицо" и уступить Сирию.