Премьер Албании заявил о поддержке объединения с Косово: реакция Сербии

Глава правительства Албании заявил, что поддержит объединение страны с Косово. Эди Рама отметил, что проголосует за, если вопрос вынесут на референдум. В Сербии такими словами политика сильно возмущены.

Соответствующее заявление Рама сделал во время межправительственной встречи между Албанией и Косово. Рама заметил: пока он не может сказать, когда потенциально возможно такое голосование.

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В Косово говорят, что процесс референдума – длительный

Ответили на слова Рамы и в Косово. Глава правительства частично признанной республики Албер Курти подчеркнул, что референдум – это часть очень длительного процесса. И он не зависит от кабинета министров.

Также лидеры стран договорились о фактически устранении границ между странами. Значительно упрощен процесс проверки товаров на границах. Ввели 5-летние разрешения на проживание для тех граждан, которые хотят переехать в каждую из стран.

Как на это отреагировали в Сербии

В Сербии уже выразили возмущение относительно такого разговора премьеров. Глава сербского правительства Анна Брнабич подчеркнула, что это подрывает региональную стабильность и безопасность.

Согласно соцопросу 80% албанцев поддерживают объединение Албании и Косово.

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Что известно о статусе Косово: