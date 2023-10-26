Войну не выиграть только словами, – премьер Дании раскритиковала Орбана из-за Украины

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала европейских лидеров инвестировать в оборонную безопасность и усилить внешнюю границу ЕС. Фредериксен также осудила решение лидера Венгрии Виктора Орбана заблокировать помощь для Украины.

Об этом она сообщила накануне заседания Европейского совета, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. На фоне первого обсуждения пересмотра долгосрочного бюджета ЕС Метте Фредериксен заявила об изменении приоритетов.

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В Дании говорят, что не понимают решения Венгрии

По ее словам, безопасность стала ключевым вопросом в последние годы.

"Самое важное – это оборонная безопасность в эти годы, потому что война вернулась. Мы должны контролировать нашу внешнюю границу, мы должны инвестировать в нее, и это также имеет решающее значение в ближайшие годы", – сказала она.

Премьер-министр Дании подчеркнула, что ее страна стоит "бок о бок с Украиной" и будет помогать столько, сколько в этом будет нуждаться украинский народ.

Фредериксен осудила решение Орбана, который заблокировал 500 миллионов евро военной помощи с Peace Facility для Украины.

Я не понимаю решения прекратить военную помощь. Я с этим не согласна. Это Россия вторглась в мирную демократическую европейскую страну, и, к сожалению, такую войну не выиграть только словами,

– сказала она.

В Эстонии заявили, что Венгрия становится проблемой для ЕС

Как информирует The Guardian, премьер Эстонии Кая Каллас накануне саммита ЕС заявила, что Венгрия становится проблемой для ЕС, которую необходимо решить, поскольку сохранять единство становится все сложнее.

Это становится проблемой, которую мы должны решить. У нас и раньше были разные мнения, и нам удавалось сохранять единство, но в отношении Венгрии это становится все сложнее. Мы – Европейский Союз, у нас есть правила, по которым мы принимаем решение,

– сказала она.

Каллас выразила удивление тем, что Будапешт придерживается взглядов, противоположных взглядам большинства стран – членов ЕС, а также остается за пределами еврозоны, несмотря на высокую инфляцию.

По ее словам, именно Венгрия нуждается в Европейском Союзе, а не наоборот.

Контекст заявлений лидера Дании и Эстонии