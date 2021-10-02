Премьер Грузии поблагодарил Украину за "сотрудничество" в деле Саакашвили
2 октября 2021 , 12:46Читати новину українською
Источник:Sputnik-Georgia
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодарен Украине за так называемое "плодотворное сотрудничество". Он отметил, что говорится, в частности, о деле Михаила Саакашвили.
По словам Гарибашвили, за последнее время Украине и Грузии удалось наладить очень плодотворное сотрудничество. Именно поэтому политик решил публично поблагодарить украинскую сторону.
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Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардави. А сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество,
– отметил Гарибашвили.
Реакция Украины на задержание Саакашвили
- Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Об этом сообщил собственно Гарибашвили.
- В Офисе Президента заявили, что расценивают такие действия грузинской стороны как месть политику.
- Кроме того, в ОП отметили: новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Саакашвили нельзя воспринимать как нечто нормальное.
- Также украинская сторона обратила внимание, что грузинская сторона подает эти новости с "жестким настроением".