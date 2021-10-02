Премьер Грузии поблагодарил Украину за "сотрудничество" в деле Саакашвили

2 октября 2021 , 12:46
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Источник:

Sputnik-Georgia

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодарен Украине за так называемое "плодотворное сотрудничество". Он отметил, что говорится, в частности, о деле Михаила Саакашвили.

По словам Гарибашвили, за последнее время Украине и Грузии удалось наладить очень плодотворное сотрудничество. Именно поэтому политик решил публично поблагодарить украинскую сторону.

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Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардави. А сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество,
– отметил Гарибашвили.

Заметьте! Мегис Кардава – экс-начальник военной полиции Грузии. Из Киева в Тбилиси был экстрадирован в сентябре 2021 года. Кардава является фигурантом 15 уголовных дел. В частности, в 9 из них – Кардаву уже осудили.

Реакция Украины на задержание Саакашвили

  • Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Об этом сообщил собственно Гарибашвили.
  • В Офисе Президента заявили, что расценивают такие действия грузинской стороны как месть политику.
  • Кроме того, в ОП отметили: новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Саакашвили нельзя воспринимать как нечто нормальное.
  • Также украинская сторона обратила внимание, что грузинская сторона подает эти новости с "жестким настроением".
Автор: Мар'яна Бекало