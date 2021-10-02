Премьер Грузии поблагодарил Украину за "сотрудничество" в деле Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что благодарен Украине за так называемое "плодотворное сотрудничество". Он отметил, что говорится, в частности, о деле Михаила Саакашвили.

По словам Гарибашвили, за последнее время Украине и Грузии удалось наладить очень плодотворное сотрудничество. Именно поэтому политик решил публично поблагодарить украинскую сторону.

Заметьте Власть Грузии предлагала Саакашвили сделку в обмен на возвращение в Украину, – СМИ

Я вспомню дело об экстрадиции Мегиса Кардави. А сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество,

– отметил Гарибашвили.

Реакция Украины на задержание Саакашвили

Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Об этом сообщил собственно Гарибашвили.

В Офисе Президента заявили, что расценивают такие действия грузинской стороны как месть политику.

Кроме того, в ОП отметили: новости о задержании на территории Грузии гражданина Украины Саакашвили нельзя воспринимать как нечто нормальное.

Также украинская сторона обратила внимание, что грузинская сторона подает эти новости с "жестким настроением".