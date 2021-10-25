Премьер Грузии заявил, что Саакашвили симулирует голодовку
Источник:"Грузия Online"
Премьер-министр Грузии назвал Михеила Саакашвили лжецом. Мол, тот делает вид, что голодает в тюрьме.
Театр закончится до 30 октября, – премьер
Саакашвили объявил голодовку еще 25 дней назад. В то же время Иракли Гарибашвили называет это "театром".
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Он лжец. Симулирует, обманывает и оскорбляет общество. Человек, который голодает по собственному желанию, будет подчиняться правилам и протоколам администрации тюрьмы,
– подчеркнул премьер.
Саакашвили проводили переливание крови
Бывший президент Грузии объявил голодовку 1 октября, это случилось после того, как его арестовали. Из-за этого состояние здоровья Саакашвили ухудшилось. Консилиум врачей рекомендовал перевезти политика в больницу, из-за "высокой вероятности осложнений".
23 октября Саакашвили стало хуже. Ему сделали переливание крови прямо в тюрьме. Процедуру проводили тюремные врачи и бригада медиков из реанимобиля, дежурившего возле тюрьмы на случай ухудшения состояния Саакашвили.
Кстати, в знак солидарности с политиком, трое бывших грузинских военных, которые находятся в тюрьме, объявили голодовку.
Коротко о задержании бывшего президента Грузии
- 1 октября политик незаконно вернулся на родину. По данным прокуратуры, он пересек границу в трейлере с молоком.
- В Грузии против Саакашвили были открыты 4 уголовных дела, поэтому его сразу и задержали.
- Власть же Украины, гражданином которой сейчас является Саакашвили, обещает бороться за возвращение политика.